Twitter лишил синей галочки официальный аккаунт New York Times

Официальный аккаунт газеты New York Times (NYT) лишился галочки верификации в социальной сети Twitter после отказа платить за нее, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь страница издания, на которую подписаны 55 миллионов человек, не обладает синей галочкой, из-за чего выглядит как неофициальная.

Накануне NYT заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter, а также не станет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. После этого владелец Twitter Илон Маск назвал материалы NYT неинтересной пропагандой. "Кроме того, их лента - это Twitter-аналог поноса. Это нечитаемо", - высказался он.