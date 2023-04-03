https://news.day.az/hitech/1551927.html Twitter лишил синей галочки официальный аккаунт New York Times
Twitter лишил синей галочки официальный аккаунт New York Times
Официальный аккаунт газеты New York Times (NYT) лишился галочки верификации в социальной сети Twitter после отказа платить за нее, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Теперь страница издания, на которую подписаны 55 миллионов человек, не обладает синей галочкой, из-за чего выглядит как неофициальная.
Накануне NYT заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter, а также не станет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. После этого владелец Twitter Илон Маск назвал материалы NYT неинтересной пропагандой. "Кроме того, их лента - это Twitter-аналог поноса. Это нечитаемо", - высказался он.
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