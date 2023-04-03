В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция конфиденциальности, которая позволит пользователям блокировать чаты от посторонних лиц. Об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям блокировать определенные чаты с помощью отпечатка пальца или пароля. По словам специалистов, опция поможет повысить конфиденциальность в мессенджере и защитить приватные разговоры от посторонних глаз.

"Если кто-то попытается получить доступ к защищенному чату и не предоставит необходимую аутентификацию, ему будет предложено очистить чат, чтобы открыть его", - объясняют эксперты. Возможность блокировки чатов находится в стадии разработки и будет выпущена в будущем обновлении приложения, говорится в материале портала.