Производитель прозрачных смартфонов Nothing выпустит брендовое пиво

Компания Nothing, прежде всего известная по своему прозрачному смартфону Phone (1), заявила о выпуске собственного брендового пива. Об этом сообщает портал Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально предполагалось, что анонс Nothing является первоапрельской шуткой, но, судя по всему, выпуск лимитированной коллекции алкогольного напитка действительно состоится.

"Это не шутка. Нет, правда. Мы сделали пиво. И оно очень хорошее", - гласит описание напитка на официальном сайте компании.

Продукт получил название "Beer(5.1%)". Он описывается как "рисовый нефильтрованный лагер". Сообщается, что в коллаборации примет участие валлийская пивоварня Freetime Beer Company. Выпуск пива назначен на конец 2023 года. Его стоимость не разглашается.

Nothing Technology Limited - это технологическая компания, основанная в 2020 году Карлом Пеем, соучредителем OnePlus. Продуктами бренда являются беспроводные наушники ear (1), а также "прозрачный" смартфон Nothing Phone 1.