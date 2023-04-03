Apple «значительно» изменит интерфейс смарт-часов

Apple внесет "значительные изменения" в интерфейс смарт-часов Apple Watch впервые за несколько лет. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая версия операционной системы для часов watchOS 10 будет представлена на конференции WWDC в июне 2023 года. Последние несколько лет дизайн watchOS практически не менялся, однако Гурман верит, что в этом году все будет иначе.

"Я считаю, что новая watchOS получит значительное обновление с заметными изменениями в пользовательском интерфейсе - в отличие от iOS 17. Важно, чтобы у watchOS был обширный апдейт, учитывая, что у Apple Watch по "железу" больших изменений не предвидится", - заявил Гурман.

Он добавил, что большое обновление Apple Watch стоит ожидать в следующем году. По слухам, оно будет включать в себя micro-LED-дисплей.