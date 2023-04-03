Oppo готовит 300-ваттное устройство для зарядки смартфона за пять минут

Компания Oppo намерена представить сверхбыстрое зарядное устройство "300-ваттного класса", тем самым включившись в гонку зарядок мощность свыше 200 Вт. Об этом сообщает портал Gizchina со ссылкой на слова инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az.

Пока неизвестно, какое устройство Oppo получит такую зарядку, но, по данным инсайдера, оно будет оснащено аккумулятором емкостью 4600 мАч. При такой мощности смартфон будет заряжен полностью до 100% примерно за пять минут.

Как отмечает Gizchina, за последние несколько лет производители смартфонов совершили большой качественный скачок в развитии стандартов быстрой зарядки. Если в 2020 году мощность таких зарядок составляла всего 65 Вт, то уже в 2021 году появилась быстрая зарядка до 125 Вт, которая впоследствии получила апгрейд до 200-210 Вт.