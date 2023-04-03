Пользователи жалуются на неправильную работу встроенного в Windows антивируса

Пользователи форума Reddit начали жаловаться на встроенный в Windows антивирус Microsoft Defender, который вышел из строя и стал помечать "чистые" ссылки как опасные. Об этом сообщает портал Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причем, как отмечают пользователи, системные администраторы компьютера из-за возникшего бага получают по электронной почте большое количество писем с предупреждением о высокой степени опасности. Хотя в действительности никакой угрозы безопасности пользователей нет.

Microsoft подтвердила существование в защитном ПО проблемы с кодовым именем DZ534539. Компания признала, что Microsoft Defender ошибочно помечает безопасные ссылки как вредоносные. О сроках устранения бага не сообщается.

Вероятно, Microsoft решит проблему в одном из последующих обновлений.