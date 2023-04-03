Новый флагман Xiaomi окажется дороже iPhone 14 Pro Max

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, основной упор в котором будет сделан на камеру, представят в апреле 2023 года. Об этом со ссылкой на инсайдер Wisdom Pikachu сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, готовящийся фотофлагман получит перископический модуль с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным цифровым приближением. Смартфон также оснастят основным дюймовым сенсором. По слухам, Xiaomi 13 Ultra получит AMOLED-экран Samsung E6 с 2K-разрешением, чип Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку мощностью 90 Вт.

Новинка станет первой моделью в серии Ultra, которая будет представлена за пределами Китая - об этом неоднократно заявляла сама компания Xiaomi. С учетом того, что Ultra-модели позиционируются дороже версий с приставкой Pro, стоимость новинки на международном рынке может оказаться выше, чем у iPhone 14 Pro Max. Это объясняется тем, что в Европе Xiaomi 13 Pro продается по цене в €1,3 тыс.

Вероятно, Xiaomi 13 Ultra будет представлен в Китае в апреле, после чего камерофон покажут на глобальном рынке. Более точные сроки пока не раскрываются.