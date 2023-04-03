Названа дата презентации первой гарнитуры смешанной реальности Apple

Компания Apple объявила, что проведет конференцию для разработчиков WWDC 2023 с 5 по 9 июня. Возможно, на ней впервые представят фирменную гарнитуру смешанной реальности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, 5 июня Apple проведет основное мероприятие, на котором будут представлены новые версии операционных систем, а именно: iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 и macOS 14. Ожидается, что в этом году мероприятие будет посвящено в основном гарнитуре смешанной реальности, слухи о которой "гуляют" по сети уже несколько лет.

Несмотря на то, что WWDC 2023 пройдет в онлайн-формате, Apple планирует провести специальное мероприятие для избранных разработчиков и студентов продолжительностью в целый день, которое также состоится 5 июня в Apple Park. Участники смогут встретиться с некоторыми сотрудниками Apple и принять участие в церемонии награждения Apple Design Awards.