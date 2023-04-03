Китай впервые запустил в космос частную ракету TL-2 Y1

Новая китайская ракета-носитель TL-2 Y1 отправилась в первый полет. Об этом сообщает китайское агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запуск был произведен из центра "Цзюцюань" в северо-западной части страны в 16:48 по местному времени. Нагрузка была успешно выведена на орбиту, но основной задачей миссии была проверка систем ракеты и степени готовности проекта, а также взаимодействие систем ракеты с центром управления полетами. Полезной нагрузкой выступил спутник, который будет использоваться в экспериментах по дистанционному зондированию Земли и в ряде других технических проверок.

Ракета TL-2 Y1 примечательна тем, что это разработка частной китайской компании Space Pioneer, при том что в целом космос в Китае остается делом государства. Space Pioneer стала третьей китайской частной компанией после i-Space и Galactic Energy, чья ракета достигла орбиты.