В Турции разработали устройство, уводящее самолет от зоны турбулентности

Программное обеспечение, которое заблаговременно предупреждает пилота о надвигающейся зоне турбулентности и направляет его по новому безопасному маршруту, разработала профессор Чигдем Ильгюн, преподаватель физического факультета Бахчешехирского университета. Об этом рассказывает 3 апреля газета Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Ильгюн, которая работала над проектом в течение пяти лет, считает, что благодаря программному обеспечению под названием "CAFA CHI" кошмар турбулентности, который приходится испытывать при путешествиях на самолете, уйдет в прошлое.

"Сегодня турбулентность пытаются обнаружить с помощью радара и за счет опыта пилотов, но этого недостаточно. Это ситуация, которая в ясном небе может развиться мгновенно, и обнаружить ее радаром очень сложно. "CAFA CHI" вычисляет турбулентность с помощью фотонных источников света, анализируя все погодные явления до входа в опасную зону и предупреждая пилота. Чип определяет альтернативные маршруты, чтобы автоматически переориентировать на них воздушное судно", - поясняет профессор.

Первая демонстрация устройства в рабочем режиме состоится на коммерческом рейсе, который стартует из Стамбула 30 апреля, и уже несколько авиакомпаний проявили большой интерес к проекту, закупив оборудование для тестирования системы.

Программное обеспечение изначально разрабатывалось для использования на пассажирских самолетах, но, по словам Ильгюн, она намерена продолжить работу над тем, чтобы его можно было применять также на истребителях и беспилотных летательных аппаратах.