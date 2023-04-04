Назван самый мощный Android-смартфон в марте

Oppo представила смартфоны линейки Find X6 всего пару недель назад, но версия Pro уже возглавила мартовский рейтинг бенчмарка AnTuTu, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Напомним, Oppo Find X6 Pro получил топовую камеру с дюймовым датчиком Sony IMX989, но и с производительностью, как видно, тут тоже полный порядок - больше 1,33 млн баллов. Oppo Find X6 Pro даже удалось обойти Nubia Red Magic 8 Pro+, а ведь в этой модели акцент сделан именно на производительности.

В свежем рейтинге только одна модель на SoC MediaTek - и это Oppo Find X6, построенный на Dimensity 9200. Получается, что при правильном подходе к системе охлаждения эта платформа по производительности даже обходит ряд моделей на Snapdragon 8 Gen 2.

К слову, OnePlus 11 находится на 3-й позиции мартовского топа AnTuTu, а замыкает рейтинг Xiaomi 13.