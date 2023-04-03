Твиттер сменил логотип

На то, что вместо логотипа Твиттера на сайте соцсети появилось иконка криптовалюты Dogecoin в виде собаки cиба-ину, в сети обратили внимание 3 апреля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на DTF.

После этого стоимость Dogecoin начала увеличиваться. На момент написания заметки максимальный рост составлял 24,8%, но после произошло снижение.

По какой причине руководство Twitter решило разместить иконку Dogecoin на главной странице соцсети, неясно. Глава компании Илон Маск не делал никаких заявлений об этом.

Ранее Илон Маск попросил отклонить иск на 258 миллиарда долларов, по которому бизнесмена обвиняют в поддержке криптовалюты Dogecoin. Возможно, появление логотипа с изображением cиба-ину на главной странице Твиттера связано с этим.