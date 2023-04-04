Назван новый лидер на рынке смартфонов

Samsung лидировала на глобальном рынке смартфонов в феврале, обогнав Apple. Об этом сообщает издание BusinessKorea, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на данные агентства Counterpoint Research, согласно которым в феврале Samsung заняла долю в 21,1 процента на мировом рынке смартфонов, увеличив показатель на 3,5 процента. Таким образом корейская корпорация вернула себе лидерство, опередив Apple - последняя получила долю 20,2 процента, снижение по сравнению с январем составило 0,7 процента.

Аналитики также назвали причину успеха Samsung: по их словам, высокие продажи связаны с выпуском линейки смартфонов Galaxy S23. В топ-5 также попали Xiaomi, Oppo и Vivo - на долю китайских производителей пришлось 11,5, 8,9 и 8,2 процента рынка.

Всего за второй месяц 2023 года производители смартфонов отгрузили на рынок 89,57 миллионов единиц устройств. Это на 10 процентов меньше, чем в январе, и на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период годом ранее. "Продажи смартфонов на основных рынках по всему миру в феврале снизились", - подытожили специалисты Counterpoint.