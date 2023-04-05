Наушники AirPods могут унаследовать «фишки» от Apple Watch

Компания Apple изобрела чехол для беспроводных наушников AirPods с сенсорным дисплеем, позволяющим пользователям взаимодействовать с приложениями для прослушивания музыки, Apple TV+, картами и другими. Об этом сообщает портал Patently Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно поданному еще в сентябре 2022 года патенту, пользователи смогут переключаться между приложениями с помощью голосовых команд Siri. На одном из схематических изображений показана возможность передачи песни с AirPods на колонку HomePod с помощью функции Handoff.

Учитывая, что в прошлом году Apple официально "похоронила" iPod, такое решение может являться продолжением легендарных музыкальных плееров. К тому же AirPods со встроенным дисплеем могут стать дополнительным аксессуаром к iPhone. Это позволит пользователям, у которых нет Apple Watch, управлять мультимедийными функциями смартфона и другим приложениям, не доставая iPhone из кармана.

Однако существование такого патента не гарантирует, что подобное устройство может однажды поступить в продажу, так как на счету компании большое количество нереализованных патентов.