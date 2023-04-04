Япония отложила все запуски ракет H-2A

Японское агентство аэрокосмических исследований отложило все запуски ракет H-2A из-за неполадок с перспективным носителем H3. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно японской стороне, "трудно начать подготовку к запуску [H-2A] в этом месяце, поскольку ведется выяснение [причин] неудачного старта H3".

Издание напоминает, что старый и новый носители, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), имеют множество общих элементов. Отмечается, что именно проблемы с LE-5B-3 - двигателем второй ступени перспективной ракеты - привели к необходимости задействовать команду на самоподрыв впервые стартовавшей H3.

Издание пишет, что задержка в несколько месяцев коснется двух японских космических миссий - X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) и Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).