Компания Virgin Orbit обанкротилась

Американская компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимавшаяся запуском спутников, подала заявление о банкротстве. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компания прекращает свою деятельность из-за недостатка финансирования.

Ранее генеральный директор Дэн Харт заявил, что компания "не смогла заручиться финансированием", чтобы обеспечить себе "четкий путь". По его словам, решено было уволить около 90% персонала всех подразделений компании, кроме 100 сотрудников.

Первый в истории запуск Virgin Orbit космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей в январе из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя LauncherOne. Virgin Orbit обещала предпринять еще одну попытку запуска спутников с территории Великобритании к концу года.