В Британии оштрафовали TikTok

Штраф в размере 16 млн в связи со сбором персональных данных детей младше 13 лет наложило на социальную сеть TikTok управление британского комиссара по информации (ICO), сообщает 4 апреля управление, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Хотя, согласно правилам TikTok, детям такого возраста запрещалось пользоваться сетью, на 2020 году в Британии было около 1,4 млн таких детей.

Согласно законодательству Британии, компании, которые предоставляют детям до 13 лет информационные услуги, должны получать на это согласие их законных представителей. Соцсеть этого не сделала. Также она не искала такие аккаунты и не удаляла их.

Напомним, международная версия китайской соцсети TikTok вышла в 2018 году.