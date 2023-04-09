Билл Гейтс выступил против Илона Маска в вопросе развития искусственного интеллекта

Призывы приостановить разработку искусственного интеллекта "не решат проблем, которые ждут человечество в будущем". Так в разговоре с агентством Reuters сооснователь Microsoft Билл Гейтс прокомментировал недавнюю петицию IT-специалистов с требованием запрета на обучение сложных ИИ вроде GPT-3 и GPT-4, которую помимо прочих подписали Илон Маск и Стив Возняк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей петиции IT-специалисты апеллировали к тому, что генеративные ИИ еще плохо изучены, и что продолжение их развития может обернуться для человечества "потерей контроля над цивилизацией". Гейтс считает, что данное требование является утопичным, так как вряд ли все ученые в мире в силу разных причин могут разом прекратить свою работу.

"Я действительно не понимаю, к кому именно направлено обращение авторов этого письма? К тому же, мне сложно представить, как каждая страна в мире может остановить свои исследования, а главное, почему они должны это делать", - сказал Гейтс.

Вместе с тем Гейтс согласился с тезисом петиции о том, что ученым стоит изучить области риска, которые возникают при использовании искусственного интеллекта.