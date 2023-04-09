Ученые создали дешевые автономные камеры для предсказания извержений вулканов

Ученые смогли снизить цену ультрафиолетовых камер для предсказания извержений вулканов. Статья об этом опубликована в Frontiers in Earth Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основные процессы вулкана проходят под поверхностью, и потому наблюдать за ними очень сложно. Однако о состоянии вулкана можно судить по газам, которые из него выделяются, в том числе извержения можно предсказывать путем анализа выделения сернистого газа (SO2). С начале 2000-х годов ученые придумали следить за концентрациями сернистого газа с помощью ультрафиолетовых камер, но для этого непрерывно требовалось присутствие ученого.

Теперь Томас Уилкс и его коллеги из Университета Шеффилда разработали автономную камеру для проведения непрерывного мониторинга вулканов. "В нашем приборе используется датчик, похожий на датчик камеры смартфона. Он модифицирован, чтобы сделать его чувствительным к ультрафиолетовому излучению, что позволяет обнаруживать SO2", - говорит ученый

По сравнению с предшественниками камера стоит сравнительно дешево, около $5 тыс. за штуку, и потребляет меньше энергии. Этого удалось достичь за счет применение 3D-принтера для создания большинства деталей. Система отличается низким энергопотреблением (около 3,75 ватт) и работает от солнечной батареи даже в умеренно пасмурную погоду.

Несмотря на это, камеры лучше всего работают при ясном голубом небе, когда шлейф вулканического газа движется под углом 90 градусов к направлению взгляда камеры. В данный момент две таких камеры установлены на вулкане Ласкар в Чили в опытном режиме.