Инсайдер рассекретил планы Apple на будущие поколения MacBook Pro

Первые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro c OLED-экранами появятся в продаже только в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на слова инсайдера и аналитика на рынке дисплеев Росса Янга.

Samsung Display инвестировала в фабрику OLED-экранов в Асане (город в Южной Корее) $3,1 млрд. По данным Янга, обозначенные средства пойдут на организацию производства 14- и 16-дюймовых матриц для MacBook. Однако закончится модернизация предприятия только в 2026 году.

В то же время, по словам Янга, до 2026 года Apple выпустит другой ноутбук c OLED-экраном - MacBook Air с 13,4-дюймовой матрицей. За производство панелей для этой модели тоже будет отвечать Samsung Display, но, видимо, не подразделение из Асана.

Ожидается, что MacBook Air c OLED-экраном будет представлен в 2024 году вместе с новыми 11- и 13-дюймовыми iPad Pro. Предполагается, что использование экранов нового типа приведет к заметному подорожанию лэптопов Apple.