Миллионы смартфонов Apple не смогут обновиться до новой версии iOS

В 2024 году компания Apple выпустит iOS 17, достоинствами которой не смогут воспользоваться миллионы пользователей iPhone и iPad по всему миру. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С выходом почти каждых новых версий iOS и iPadOS компания Apple сокращает список поддерживаемых устройств, исключая из него наиболее старые модели. В этом году, по данным источника MacRumors, iOS 17 и iPadOS 17 не смогут установить большинство устройств с процессорами A11 Bionic и старше.

Это значит, что без будущего обновления останутся iPhone 8, iPhone 8 Plus, революционный iPhone X, а также 9,7-дюймовый iPad, 12,9-дюймовый iPad Pro первого поколения и базовый iPad пятого поколения. Исключениями, по данным MacRumors, станут iPad шестого и седьмого поколений, а также 10,5-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro второго поколения. Дело в том, что все эти устройства работают на базе процессоров промежуточного поколения Bionic А10 Fusion и Bionic А10Х Fusion.

В прошлом году с выходом iOS 16 поддержки Apple лишилось гораздо больше устройств. А именно, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, оригинальный iPhone SE, а также несколько моделей iPad.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 17 на конференции WWDC 23, которая пройдет 5 июня.