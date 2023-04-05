Австрия выступила против запрета ChatGPT

Работу чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT на территории Австрии не следует запрещать, вместо этого ее необходимо подвергнуть регулированию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Puls-24 со ссылкой на заявление австрийского статс-секретаря по делам цифровизации Флориана Турски.

"Я считаю, что запрет нововведений никогда не приводил к желаемому результату, а именно большей прозрачности и безопасности для пользователей. Искусственный интеллект открывает новую эру Интернета", - отметил австрийский чиновник. По его мнению, наработки в области ИИ лишь "нуждаются в правовых и социальных рамках".

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

31 марта итальянский регулирующий орган распорядился временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT личных данных пользователей в Италии. Ведомство указало на "отсутствие информации для пользователей и всех заинтересованных сторон, чьи данные собирает OpenAI", а также на отсутствие "правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы". Регулятор отметил, что OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о принятых мерах. Позднее о возможности применения подобных мер на территории Германии сообщили в правительстве ФРГ.