Эрдоган заявил о необходимости реформировать СБ ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости реформирования системы ООН, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь 5 стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", - сказал турецкий лидер по окончании церемонии ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан) в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.
Касаясь перспектив урегулирования украинского кризиса, глава государства выразил уверенность в возможности установления между Россией и Украиной справедливого мира.
По его словам, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут".
Президент Турции также выразил отношение к провокациям в отношении священной книги мусульман - Корана, которые имели место в ряде стран.
"Отвратительные провокации, включая сожжение Корана, ни в коей мере неприемлемы и не подлежат оправданию", - заявил он.
Президент Эрдоган подчеркнул, что такого рода действия представляют собой "явное и недвусмысленное преступление на почве ненависти".
"Подобным злодеяниям, которые оскорбляют почти 2 млрд. человек и вызывают у них гнев, должен быть положен конец", - призвал глава турецкого государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре