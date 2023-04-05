Эрдоган заявил о необходимости реформировать СБ ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости реформирования системы ООН, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь 5 стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", - сказал турецкий лидер по окончании церемонии ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан) в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Касаясь перспектив урегулирования украинского кризиса, глава государства выразил уверенность в возможности установления между Россией и Украиной справедливого мира.

По его словам, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут".

Президент Турции также выразил отношение к провокациям в отношении священной книги мусульман - Корана, которые имели место в ряде стран.

"Отвратительные провокации, включая сожжение Корана, ни в коей мере неприемлемы и не подлежат оправданию", - заявил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что такого рода действия представляют собой "явное и недвусмысленное преступление на почве ненависти".

"Подобным злодеяниям, которые оскорбляют почти 2 млрд. человек и вызывают у них гнев, должен быть положен конец", - призвал глава турецкого государства.