Стало известно о массовой забастовке в Google

Сотни сотрудников корпорации Google устроили забастовку в лондонских офисах компании после конфликта с руководством из-за массовых увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что недовольных работников поддержал профсоюз Unite, в состав которого входят сотни британских сотрудников Google. "Наши участники ясно дали понять: Google нужно прислушаться к собственному совету не быть злым", - сообщил региональный сотрудник Unite Мэтт Уэйли.

Представитель профсоюза добавил, что компания проигнорировала опасения, высказанные сотрудниками. "Работники и Unite не отступят, пока Google не разрешит сотрудникам полное представительство профсоюзов, не будет должным образом участвовать в процессе консультаций и не будет относиться к своим сотрудникам с уважением и достоинством, которых они заслуживают", - добавил Уэйли.

Сотрудник Google, присутствовавший на акции протеста, рассказал Reuters, что переговоры между сотрудниками и руководством были "крайне неприятными".

"У нас есть процесс увольнения по определенной причине, чтобы сотрудники могли высказаться и их услышали. Но кажется, что наши опасения остались без внимания", - заключил он. На территории Великобритании в Google работает более пяти тыс. человек.