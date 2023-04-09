PlayStation разрабатывает новую портативную консоль

Известные в игровой индустрии инсайдеры Том Хендерсон и Джефф Грабб сообщили о разработке новой портативной консоли Sony PlayStation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первым слух о новой приставке PlayStation пустил журналист Том Хендерсон. По его данным, Sony может работать над новой консолью в духе PlayStation Vita, которая вышла более 10 лет назад. В качестве источника Хендерсон указал некоего сотрудника Asus, с которым ему недавно удалось пообщаться.

Проект носит кодовое название Q Lite и может быть представлен до анонса PlayStation 5 Pro. По данным Хендерсона, новинка представляет собой нечто вроде увеличенного контроллера Dual Sense c восьмидюймовым экраном.

Следом с похожим инсайдом выступил другой журналист - Джефф Грабб. Он подтвердил, что Sony работает над портативной приставкой, однако, по его словам, новинка может разочаровать геймеров, ожидающих наследницу PlayStation Vita. Источники Грабба утверждают, что новая приставка предназначена только для облачного гейминга, то есть, скорее всего, она не сможет работать без интернет-соединения.