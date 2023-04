Google «похоронила» еще одну программу

Фирменный лаунчер Google Now перестанет работать на Android-смартфонах в апреле 2023 года. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информация об отключении лаунчера была обнаружена в последней бета-версии Google Now. В этом сообщении пользователям предлагается установить новый лаунчер, доступный в Play Store или дождаться отключения Google Now, после чего смартфон самостоятельно переключится на приложение по умолчанию.

Отмечается, что сервис перестанет работать в апреле, однако точные сроки не называются.

Лаунчер Google Now вышел в 2013 году вместе со смартфоном Nexus 5. Однако уже в 2016 году компания переключилась на новое приложение под названием Pixel Launcher. Многие пользователи полюбили Google Now за минимализм в интерфейсе и встроенный сервис Google Now, который предоставлял быстрый доступ к карточкам с рекомендательным контентом.