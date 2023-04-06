Раскрыты характеристики флагманского планшета Samsung

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в Twitter часть характеристик флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным инсайдера, новинка сохранит габариты предшественника, 14,6-дюймовый дисплей и тонкий корпус толщиной всего 5,5 мм. При этом вес устройства составит 737 граммов.

За производительность в Galaxy Tab S9 Ultra будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, который отличается от базовой версии более высокой частотой. Вместе с тем планшет получит 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X.

Ice Universe также утверждает, что планшет оснастят аккумулятором емкостью 11200 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт. По его словам, планшет получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68, хотя в более ранних утечках говорилось о более простой сертификации IP67.

Дата презентации планшета и его стоимость пока остаются неизвестны.