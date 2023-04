Появилась информация о новой игре в серии Fallout

В каталоге сервиса SteamDB, который собирает аналитические данные об играх в маркетплейсе Steam, появилось упоминание новой части Fallout. На это обратили внимание журналисты издания Dark Side of Gaming, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об игре Fallout: New Vegas 2. Во всяком случае, именно с таким названием 4 апреля 2023 года в SteamDB появилась папка с большим количеством файлов. Утверждается, что все материалы на платформу загрузила именно компания Bethesda, а не какой-нибудь сторонний разработчик.

В Dark Side of Gaming допускают, что данная утечка является подтверждением разработки сиквела New Vegas, но сильно в этом сомневаются. Как минимум потому, что это всего лишь одна утечка и нет никаких других подтверждений существования New Vegas 2.

Скорее всего, по мнению журналистов, обнаруженные файлы относятся к дополнению для Fallout 4, действие которого развернется в окрестностях вымышленного города Нью-Вегас. Также, считают в Dark Side of Gaming, утечка может относиться к некстген-версии Fallout 4, о разработке которой Bethesda уже говорила ранее. Наконец, третья версия гласит, что новые файлы в Steam относятся к моду для Fallout 4 на тему New Vegas, который создается любителями при поддержке Microsoft и Bethesda.

Fallout - это серия ролевых игр, действие которых разворачивается в мире, пережившем ядерную войну. Конкретно часть New Vegas рассказывает о постапокалиптическом развлекательном центре, который образовался на месте старого Лас-Вегаса.