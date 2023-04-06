Google и Amazon оказалось непросто уволить сотрудников в Европе

Объявив о крупнейших увольнениях в истории, технологические компании Google и Amazon столкнулись с трудностями при сокращении персонала в Европе, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за строгих мер по охране труда процесс увольнения в некоторых странах Евросоюза оказался практически невозможен без предварительных консультаций с группами по защите интересов трудящихся. В результате тысячи технических специалистов в Европе оказались в подвешенном состоянии, так как они не знают, продолжат ли работу в дочерних компаниях американских корпораций. Переговоры, от которых зависит их дальнейшая карьера, могут затянуться из-за сбора необходимой информации и обжалований решений.

Google ведет переговоры с рабочими советами во Франции и в Германии, где трудовое законодательство является одним из самых строгих в ЕС. Компания пытается мотивировать сотрудников уйти добровольно, предлагая щедрые выходные пособия, но это оказалось непросто.

Amazon France пыталась заставить некоторых топ-менеджеров уйти в отставку, обещая выплатить им зарплату за год и предоставив им дополнительный отпуск на время выкупа акций. Рядовым сотрудникам предлагали в качестве компенсации выплаты в размере месячной зарплаты.

В Великобритании, где не столь строгая защита труда, технологические гиганты испытывают меньше трудностей с проведением сокращений. Google собирается уволить в стране около шести процентов сотрудников из штата в восемь тысяч человек. На переговорах с рабочим советом обсуждается лишь размер выходных пособий, но не масштабы увольнений.