Google планирует добавить новую функцию в свой поисковик

Google планирует добавить функции разговорного искусственного интеллекта в свою поисковую систему, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора материнской компании Alphabet Сундара Пичаи, передает Day.Az.

"Google планирует добавить функции разговорного искусственного интеллекта в свой флагманский поисковик", - пишет газета со слов Пичаи.

По его словам, Google тестирует несколько новых поисковых продуктов - например, версии, позволяющие пользователям после первоначального запроса продолжать разговор с ИИ-помощником, задавая ему уточняющие вопросы.

Google планирует позволить пользователям напрямую взаимодействовать с большими языковыми моделями компании через поисковую систему.

Поскольку технология искусственного интеллекта требует огромной мощности для обработки вычислений, используемых для создания человеческого разговора, Google необходимо адаптировать использование ресурсов, чтобы продолжить работу в области ИИ, а также управлять расходами. Например, сказал Пичаи, Google Brain и DeepMind - два основных ИИ-подразделения компании, которые долго работали по отдельности, - будут более тесно сотрудничать для создания больших алгоритмов.

Пичаи также отметил, что более мелкие модели ИИ со временем станут более полезными, что позволит компаниям разрабатывать собственные алгоритмы, а пользователям - запускать алгоритмы на своих личных устройствах.