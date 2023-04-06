Назван главный аутсайдер из IT-миллиардеров

Основатель Amazon, американский миллиардер Джефф Безос потерял $57 млрд в течение 2022 года, теперь его чистый капитал составляет $114 млрд. На это обратило внимание издание Business Insider, основываясь на ежегодном рейтинге Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чистый капитал Безоса уменьшился сильнее всех остальных IT-миллиардеров, но он все равно остается третьим самым богатым человеком в мире. Акции Amazon упали на 50% в 2022 году, и она стала первой публичной компанией, потерявшей рыночную стоимость в размере $1 трлн", - говорится в статье.

Отмечается, что 2023 год также пока остается непростым для Amazon. Генеральный директор Энди Джасси, занявший пост после ухода Безоса в июле 2021 года, объявил в январе, что компания уволит 18 тыс. сотрудников, что станет крупнейшим одномоментным сокращением в ее истории. В марте Джасси рассказал, что Amazon уволит еще 9 тыс. сотрудников.