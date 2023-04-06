Глава Google доверил ИИ выбор подарка для отца

Генеральный директор Google Сундар Пичаи рассказал, что начал внедрять чат-бота с искусственным интеллектом Bard в свою повседневную жизнь и даже использовал его, чтобы помочь спланировать вечеринку по случаю 80-летия своего отца. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в интервью подкасту Hard Fork газеты The New York Times.

"Я думаю, что область, в которой ИИ выделяется больше всего, - это задавать вопросы. Я спросил чат-бота: "Что мне делать с моим отцом на 80-летие?" Bard ответил, что я должен самостоятельно сделать семейный фотоальбом. Дело не в том, необычный ли это ответ, это пробуждает и мое собственное воображение", - отметил глава корпорации.

По мнению Пичаи, чат-бот лучше всего работает в двух категориях: когда вы спрашиваете его о чем-то веселом и творческом, или если вы спрашиваете его об области знаний, в которой у вас есть опыт и вы можете более правильно проанализировать ответ.

Миллиардер признался, что впервые начал тестировать ИИ около двух лет назад, и в то время у него был "несколько тревожный" опыт работы с программой. Он пояснил, что периодически испытывал реальные эмоции от общения с виртуальным собеседником.