Бывший топ-менеджер Microsoft тайно уволился из Google

Бывший топ-менеджер Microsoft Фил Харрисон, возглавлявший ныне закрытый облачный игровой сервис Stadia, тайно уволился из корпорации Google. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

"Stadia была официально закрыта в январе, и Харрисон ушел из компании примерно в то же время. Тихий уход Харрисона знаменует собой конец его пребывания в поисковом гиганте", - говорится в статье.

Харрисон присоединился к компании в январе 2018 года. Изначально он не уточнял, над чем работал в Google, но затем выяснилось, что ему доверили игровое подразделение IT-гиганта.

В прошлом Харрисон успел поработать и в игровом подразделении Sony Computer Entertainment, и в европейском подразделении Microsoft Xbox. Переходы менеджера из одной компании в другую вызывали негативную реакцию у некоторых поклонников игровых консолей, так как в конце 2000-х и начале 2010-х между Sony и Microsoft происходила "консольная война" - каждая из компаний пыталась добиться доминирования на международном рынке.

Stadia была запущена в состоянии, похожем на бета-версию. Проект так и не получил большого распространения. Всего через 14 месяцев компания закрыла собственные студии разработки, а в сентябре Google объявила, что полностью закроет Stadia.