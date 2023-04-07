Названы приложения, которые сильнее других разряжают батарею смартфона

Специалисты департамента разработки мобильных приложений компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ) провели исследование, благодаря которому был составлен список самых энергозатратных программ на Android и iOS. Результаты тестирования имеются в распоряжении "Газеты.Ru", передает Day.Az.

По итогам исследования был составлен рейтинг из 20 самых "прожорливых" приложений. В первую пятерку вошли Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube. За ними следуют Google Maps, Uber, Netflix, WhatsApp, Skype. Кроме того, в топе оказались Microsoft Teams, Zoom, Twitter, Gmail, Google Chrome, Amazon, LinkedIn, Pinterest, Spotify и редактор Adobe Photoshop Express.

"Составить точный список мобильных приложений, которые потребляют больше всего электроэнергии, довольно сложно, так как это зависит от многих факторов, включая версию ОС, модель смартфона и способ их использования. Однако существуют некоторые приложения, которые, как правило, потребляют гораздо больше энергии, чем другие", - отметил директор департамента мобильной разработки Artezio Игорь Есипович.

Эксперты использовали разные методы для измерения энергопотребления популярных во всем мире программ, в том числе специальное оборудование и программные инструменты для мобильных разработчиков мобильных приложений. В общей сложности были протестированы более 100 популярных приложений, которые чаще всего устанавливаются пользователями по всему миру.