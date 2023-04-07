https://news.day.az/hitech/1553389.html Twitter вернул логотип с голубой птицей
Twitter вернул логотип с голубой птицей
Социальная сеть Twitter вернула оригинальный логотип с голубой птицей. Это произошло через несколько дней после того, как ее логотип был изменен на изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Значок голубой птицы вернулся в верхний левый угол платформы, заменив значок с псом породы шиба-ину.
В компании пока не прокомментировали возвращение старого логотипа. Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск, тоже никак не высказался по этому поводу.
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