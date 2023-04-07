Twitter вернул логотип с голубой птицей

Социальная сеть Twitter вернула оригинальный логотип с голубой птицей. Это произошло через несколько дней после того, как ее логотип был изменен на изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Значок голубой птицы вернулся в верхний левый угол платформы, заменив значок с псом породы шиба-ину.

В компании пока не прокомментировали возвращение старого логотипа. Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск, тоже никак не высказался по этому поводу.