Huawei выпустила умный массажер для глаз

Компания Huawei представила в Китае умный массажер для глаз, который получил название Philips Smart Eye Massager. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что гаджет оснащен технологией виброволн VibWave, а также 14 крупными контактами с микровибрационными двигателями. В устройстве предусмотрена функция горячего компресса, позволяющая осуществлять легкое давление, а также микромассаж на область глазниц.

Массажер также поддерживает технологию костной проводимости, чтобы пользователь мог слушать музыку во время сеанса, не используя при этом наушники. Он способен сопрягаться со смартфоном по Bluetooth.

Гибкая конструкция Philips Smart Eye Massager позволяет удобно использовать его людям с любой формой лица. Устройство весит 245 граммов, что чуть больше веса стандартного смартфона. Стоимость гаджета в Китае составила 749 юаней.