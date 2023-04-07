Google Pay зачислил на счета пользователей деньги из-за ошибки в системе

Сбой в платежном сервисе Google Pay привел к неожиданным пополнениям счета некоторых пользователей. Об этом сообщает портал Ars Technica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что на счета пользователей поступили суммы от $10 до $1 тыс. Деньги были отправлены по программе вознаграждения Google Pay Reward за якобы "проверку опыта Google Pay Remittance". При этом тестерами программы пользователи, получившие средства, не являлись, а всему виной стала ошибка системы.

Впоследствии Google заметила сбой и направила пользователям письмо с объяснением, почему на их счетах появились денежные средства. У тех, кто не успел их потратить, деньги были списаны со счета. Ко всем остальным Google пообещала не применять никаких штрафных санкций.

"Если мы не сможем списать деньги, оставьте их себе. Никаких дальнейших действий не требуется", - говорится в письме от Google.