Компанию Meizu уличили во лжи

В конце марта Meizu представила новую линейку флагманских смартфонов, среди которых особое внимание было уделено получившему тонкие рамки вокруг экрана Meizu 20 Infinity. Однако компанию уличили во лжи, сообщает сетевое издание Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявляет производитель, Meizu 20 Infinity обладает самыми узкими рамками - 2,48 мм по всему периметру. По официальным рендерам смартфона не возникает низких сомнений в заявленных характеристиках, однако на самом деле рамки оказались шире.

Как выяснилось, рамки вокруг экрана в Meizu 20 Infinity даже шире, чем в бюджетном Redmi Note 12 Turbo. Пользователи сравнили дорогой смартфон Meizu с бюджетным Redmi, сопоставив их "живые" снимки.

Meizu пока никак не комментировала эту информацию.

Meizu 20 Infinity оценили на китайском рынке в 6,3 тыс. юаней за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Самая продвинутая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ будет стоить уже 8,5 тыс. юаней.