Xiaomi представила новый смартфон

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Компания Xiaomi представила свой новый смартфон у сверхдешёвой категории. Им стал Poco C51, который приходит на смену Poco C50, дебютировавшему в январе, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Poco C51 оснащается 6,52-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) с каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 5 Мп, основной камерой на 8 Мп, платформой MediaTek Helio G36 и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Предусмотрены 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, сканер отпечатков пальцев на задней панели, FM-радио, аудиоразъём 3,5 мм и порт Micro-USB.

На смартфон установлена операционная Android 13 (Go Edition), адаптированная для маломощных моделей. Poco C51 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается по цене 104 доллара. Продажи стартуют 10 апреля 2023 года. Для первых покупателей цена снижена до 95 долларов.