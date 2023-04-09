Sony обвинила Microsoft

Компания Sony заявила, что Activision будет сознательно ухудшать качество игр серии Call of Duty на PlayStation после приобретении компанией Microsoft. Об этом в своем Twitter сообщил известный журналист Том Уоррен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце марта Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заключило, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard не приведет к значительному ослаблению конкуренции. В ответ Sony направило CMA заявление, с которым ознакомился Уоррен. В сообщении корпорации говорилось, что ставшая частью Microsoft Activision будет ухудшать качество игр линейки Call of Duty, которые продолжат выпускать на PS.

По словам представителей Sony, в настоящий момент Activision качественно адаптируют игры Call of Duty под каждую из платформ. Однако в компании уверены, что после приобретения студии Microsoft у нее появятся намерения ухудшать качество версий Call of Duty, выпускаемых для PlayStation. "У Microsoft не будет стимула использовать передовые функции PlayStation", - заметили авторы сообщения.

В ответе также говорится, что фанаты серии Call of Duty очень внимательны к качеству продукта, поэтому заметят, что на PS игры выглядят хуже, чем на Xbox. В связи с этим в Sony считают, что приобретение Microsoft студии Activision Blizzard навредит конкуренции на рынке.