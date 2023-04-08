Объяснен дребезжащий звук у Android-смартфонов
Смартфоны на мобильной ОС Android часто издают дребезжащие звуки при встряхивании, проблема фиксируется в том числе у таких моделей, как Pixel 7 и Samsung Galaxy S23. Журналист портала 9to5Google Эндрю Ромеро объяснил это особенностями конструкции гаджетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Из множества мелких деталей, которые закреплены и склеены вместе внутри устройства, одной из самых продвинутых является камера. У флагманов она состоит из нескольких сенсоров и в результате именно блок камери и издает звуки при встряхивании устройств", - отметил он.
По словам Ромеро, камера кажется лишь небольшой частью корпуса у мобильных устройств, однако на самом деле вся установка и настройка камеры внутри корпуса занимает больше времени, чем все остальные компоненты вместе взятые.
"Нет, звук не означает, что с вашим устройством что-то не так. Шум - это не невероятно ослабленные винты или дребезжание стилуса S Pen в вашем устройстве, это не что иное, как объектив и датчики в соответствующих стабилизаторах изображения", - заверил журналист.
Специалист пояснил, что объектив или датчик, построенный на подвесной системе из амортизирующего материала, свободно перемещается для поглощения незначительных движений гаджета во время съемки фото или записи видео.
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