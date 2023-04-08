YouTube начал показывать рекламу без предупреждения

Некоторые пользователи видеохостинга YouTube пожаловались на отсутствие предупреждения перед появлением рекламы при просмотре роликов. Как сообщает 9to5Google, обычно YouTube не только предупреждает о рекламе, но также дает пользователям возможность пропускать определенные рекламные блоки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За последний месяц сразу множество зрителей YouTube, которые используют мобильные приложения видеохостинга, пожаловались на проблему", - говорится в статье.

Судя по жалобам в соцсетях, YouTube не показывает "обратный отсчет" до начала рекламной паузы в середине ролика. Обычно это предупреждение появляется за пять секунд до начала рекламы, давая зрителям возможность подготовиться к предстоящей рекламной паузе.

По словам зрителей, теперь реклама начинается внезапно без предупреждения. Согласно постам в Twitter и на Reddit, проблема также актуальна и для пользователей YouTube, которые смотрят ролики на телевизорах с технологией SmartTV.

В YouTube недавно официально подтвердили, что знают об этой проблеме. "Мы изучаем проблему с отсутствием обратного пятисекундного отсч