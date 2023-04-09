Все новшества iPhone 15 Pro показали на свежих рендерах

Портал 9to5Mac опубликовал новые качественные рендеры смартфона iPhone 15 Pro, а также перечислил все наиболее заметные изменения в дизайне и конструкции гаджета от компании Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"iPhone 15 Pro готовится к значительному обновлению, ожидаются новая титановая рамка, порт USB-C и обновленной блок камер. Точный внешний вид смартфона мы узнаем только на мероприятии Apple, однако эти изображения дают нам представление о том, чего мы можем ожидать от Apple в конце 2023 года", - говорится в статье.

Титановая рамка будет с закругленными краями, чтобы держать смартфон в ладони было удобнее. Порт USB-C станет новым стандартом для iPhone, однако скорость зарядки будет отличаться в зависимости от модели.

Также в iPhone 15 Pro откажутся от традиционных кнопок, вместо них будут "твердотельные тактильные кнопки" для регулировки громкости и переключатель бесшумного режима работы.

При этом ожидается, что iPhone 15 Pro окажется чуть меньше предшественника iPhone 14 Pro по длине и ширине, но толщина гаджета увеличится на 0,4 см.