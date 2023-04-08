ИИ научился моментально взламывать каждый второй пароль

Компания Home Security Heroes опубликовала исследование, в котором указала, что новейший генеративный инструмент на основе искусственного интеллекта для взлома паролей PassGAN научился моментально взламывать каждый второй пароль. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, документ опубликован на сайте организации.

"PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% паролей менее чем за одну минуту, 65% - менее чем за час, 71% - менее чем за день и 81% - менее чем за месяц", - говорится в документе.

В исследовании Home Security Heroes указано, что PassGAN содержит в себе более чем 15 млн учетных данных пользователей сети со всего мира.

Причина, по которой искусственный интеллект имеет такое значение при взломе паролей, заключается в том, что вместо того, чтобы запускать ручной анализ паролей в базах данных с утечками паролей, PassGAN может "автономно изучать распределение реальных паролей из реальных утечек паролей".