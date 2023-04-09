Samsung Galaxy Note 20 обновление

Компания Samsung начала рассылать новую версию программного обеспечения для флагманских смартфонов 2020 года Galaxy Note 20.

Пока что апдейт доступен только в США, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Новая версия программного обеспечения принесла апрельский патч безопасности операционной системы Android 13. Апдейт, который имеет номер N98xU1UES4HWC9, устраняет свыше 60 уязвимостей, но не расширяет функциональность.

Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra дебютировали в конце лета 2020 года с операционной системой Android 11. Сейчас они работают на базе Android 13. Последняя версия операционной системы им стала доступна в конце 2022 года вместе с прошивкой One UI 5.1.