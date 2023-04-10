Инсайдер показал рендеры iPhone 15 Pro Max

Инсайдер, известный в Twitter и Weibo под ником Ice Universe, опубликовал рендеры iPhone 15 Pro Max. Информатор этот известен своими связями с Samsung и в целом любовью к аппаратам корейской компании, но в паре твитов Ice Universe дает понять, что ему очень нравится то, каким будет iPhone 15 Pro Max, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"iPhone 15 Pro Max станет моим фаворитом, я не могу избавиться от этого ощущения изысканности", - такими словами информатор сопроводил сравнительное изображение iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max.

На своей страничке в Weibo он сравнил iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Габариты их, соответственно, 159,86 х 76,73 х 8,25 мм и 163,4 х 78,1 х 8,9 мм.

Для тех, кто не верит в очень тонкую рамку iPhone 15 Pro Max, инсайдер приводит фото защитных стекол, где наглядно показано, что толщина боковой части рамки экрана iPhone 14 Pro составляет 2,1 мм, iPhone 15 Pro - 1,55 мм. Судя по всему, рамка экрана у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max одинакова.

Инсайдер привел изображение iPhone 15 Pro Max из системы автоматизированного проектирования.

Эту картинку он сопроводил словами: "CAD [изображение] продемонстрировало эту идеальную рамку. Никто не откажется от этой крайности. Держать его в руке - все равно, что держать кусок стекла. Apple вышла на пик дизайна человеческих мобильных телефонов".

Ice Universe одним из первых рассказал о смартфонах с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14, а также о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung.