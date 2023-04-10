В WhatsApp улучшат популярную функцию

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp улучшат популярную функцию, связанную со статусами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ресурса, WhatsApp позволит дублировать в Facebook опубликованные в мессенджере статусы прямо в приложении.

Эксперты портала рассказали, что опция будет доступна в настройках конфиденциальности статуса. "Если пользователи решают, что больше не хотят делиться обновлениями своего статуса в историях Facebook, они могут отключить этот параметр в любое время", - отметили специалисты.

В WABetaInfo предполагают, что в будущем разработчики WhatsApp также внедрят опцию дублирования статуса в Instagram.

Сейчас опция доступна в бета-версии WhatsApp для iOS 23.7.0.75. Функция находится в стадии разработки и будет выпущена в будущем обновлении, говорится в материале портала.