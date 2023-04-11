BBC обратилась с требованием к Twitter

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си потребовала от Twitter снять маркировку "Государственное СМИ", означающую, что ее финансирует государство. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что речь идет об аккаунте корпорации, который имеет 2,2 млн подписчиков. При этом другие аккаунты Би-би-си пометки о государственном финансировании не имеют.

"Мы ведем переговоры с Twitter, чтобы решить эту проблему как можно скорее. BBC всегда была и остается независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счет лицензионного сбора", - говорится в публикации.