Создатель мобильного телефона рассказал о любимом cмартфоне

Совершивший первый в истории звонок по мобильному телефону инженер Мартин Купер охарактеризовал современные смартфоны. Об этом сообщает издание France24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В интервью медиа 94-летний Купер признался, что увлечен смартфонами и новыми технологиями. Инженер рассказал, что у него есть iPhone и Apple Watch, также он ежегодно приобретает новый смартфон Apple, который является его любимым девайсом. По мнению специалиста, индустрия смартфонов постоянно развивается.

Мартин Купер заявил, что в будущем устройства откроют для человечества новые возможности - например, позволят предупреждать и лечить заболевания. По словам инженера, которого называют создателем мобильного телефона, отличительной чертой новых смартфонов является их небольшой вес: "Первый телефон был настолько тяжелым, что вы не могли держать его более 25 минут".

При этом Купер считает, что люди слишком увлечены гаджетами и должны пользоваться ими более ответственно. "Когда я вижу, как кто-то переходит улицу и смотрит в свой телефон, я чувствую себя ужасно", - признался специалист.