Мобильный оператор "Nar" огласил общую сумму средств, направленных на реализацию различных важных социальных проектов в 2022 году. За прошедший год мобильный оператор инвестировал более 5 млн манат в различные проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными физическими возможностями, науку и образование, а также национально-духовное наследие и патриотизм.

"Как "Nar" мы реализовали более 20 социальных проектов в 2022 году. Эти проекты принесли позитивные изменения в жизнь более 100 человек. Кроме того, мы стали первым оператором мобильной связи, присоединившимся к Глобальному договору ООН для содействия достижению международно признанных целей устойчивого развития, что позволяет нам использовать международный опыт социальных инициатив. Мы намерены и в этом году продолжить поддержку важных социальных проектов", - сказал Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью "Nar".

Среди проектов, реализованных в прошлом году, следует особо отметить "Школу обучения" и "Jestdili.az". В проекте "Школа обучения" проводятся различные профессиональные тренинги для интеграции людей с нарушениями речи и слуха в общество и их финансовой независимости. Кроме того, "Jestdili.az" - это онлайн-словарь, созданный для облегчения общения людей с нарушениями слуха и речи. В этом словаре собрано более 5000 слов в виде видеороликов, фотографий и описательного текста, что дает пользователям возможность извлечь пользу, где бы они ни находились.

Реализованные проекты получили высокую оценку в стране и за рубежом. Так, проект "Jestdili.az" стал лауреатом национальной интернет-премии "NETTY 2022", а в предыдущие годы проект "Школа обучения" побеждал в номинации "Лучший социальный проект" на конкурсе "Eventiada IPRA Golden World Awards" (Международная Ассоциация Связи с Общественностью Golden World Award). Подробную информацию о других социальных проектах, реализуемых "Nar", вы можете получить здесь.

"Nar" предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. "Nar" является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, "Nar" предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.